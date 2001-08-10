Готовить по ГосТУ: в Южно-Сахалинске открылся учебно-производственный комплекс «Зачет»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новое заведение общепита на базе Сахалинского техникума сервиса призвано воспитывать поколение будущих поваров и поддерживать дух студенчества. Такой комплекс появился в Сахалинской области впервые. Торжественное открытие приурочено к 85-летию системы среднего профессионального образования в России.

В «Зачёте» начинающие специалисты освоят полный цикл производства: от разработки блюд до обслуживания гостей. Студенты получат опыт, временную работу с официальным трудоустройством и первую запись в трудовой книжке. Для горожан кафе предлагает блюда и полуфабрикаты по «студенческим» ценам — существенно ниже рыночных.

- Все учебные группы будут проходить здесь практику, — рассказывает директор техникума Денис Раздобреев. — По заранее утверждённым технологическим картам студенты научатся готовить качественные блюда без искусственных добавок и красителей. Более того, они будут демонстрировать друг другу свои профессиональные навыки, что заметно повышает мотивацию и уверенность в своих силах.

Интерьер «Зачета» создан, в том числе, силами преподавателей и самих студентов: на стенах — портрет Чехова и отсылки к «Обломову», а рядом — удобные зоны для отдыха.

- Мы вкладывали душу в каждый штрих, — делится специалист по связям с общественностью техникума Екатерина Жолнина. — В дизайне помещения мы стремились отразить баланс между учебой и отдыхом. «Зачёт» - атмосфера приятных воспоминаний, беззаботности, молодости, зачетных книжек и своих первых сданных экзаменах.

- Знания мы уже получили, теперь пора осваивать производственный процесс и кормить людей вкусной и здоровой едой, — говорит студентка Екатерина Кирсанова и объясняет название кафе: — Когда человек вкусно поел, у него точно «зачетное» настроение».

В меню УПК «Зачет» — как горячие блюда, так и готовая замороженная продукция: котлеты «Нежные» из мяса птицы, отбивные и фрикадельки из курицы, свиные биточки, зразы и блинчики с разнообразными начинками, а также сладости. По результатам опроса студентов в меню сейчас 10 позиций, но ассортимент обещают непрерывно расширять или обновлять.

Администрация Южно-Сахалинска уделяет особое внимание профориентации школьников и студентов, оказывая учебным заведениям и профильным предприятиям комплексную поддержку для создания условий, способствующих качественному образованию и самореализации подрастающего поколения.