Военнослужащие Восточного военного округа на Сахалине тренируются штурмовать здания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине тренируются штурмовать здания.

В ходе занятий по боевой подготовке сахалинские штурмовики сначала провели воздушную разведку, с применением разведывательного беспилотника, в ходе которой выявили условного противника в полуразрушенном здании.

Под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции, штурмовики отработали действия по передвижению к зданию в котором закрепился «противник» и непосредственно заход в здание.

Отдельным курсом военнослужащие проработали прикрытие друг друга, передвижение по лестничным маршам и зачистку помещений в составе боевых двоек и троек.

Для скорейшей апробации военнослужащих в ходе тренировок инструкторы гвардейского армейского корпуса ВВО применяют средства имитации, дымы и светошумовые гранаты.