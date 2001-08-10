Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперт из Хабаровска Евгений Розенталь на семинаре «Просвещение ЖКХ» представил успешный опыт автоматизации деятельности жилищного предприятия на примере проведенной работы в своей компании. Обучающее мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Управдом», созданного по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

- За 16 лет на рынке ЖКХ мы накопили значительный опыт. В настоящее время мы обслуживаем более 200 домов в 6 регионах. Постоянно анализируем работу специалистов и стараемся оптимизировать процессы, высвободить время сотрудников, которое они тратят на мелкую «текучку». Внедряем современные технологии, в том числе для улучшения условий труда, - подчеркнул Е. Розенталь.

В частности, по запросу компании было разработано приложение, которое позволяет не только эффективно организовать процесс получения и отработки заявок, но и вести сбор данных по конкретным проблемам дома для принятия управленческих решений. Удобство такого взаимодействия оценили и жители, активно его использующие.

Результаты проекта по оптимизации различных процессов в организации, разработанного в рамках применения бережливых технологий, продемонстрировала и сахалинская сервисная компания ЛИГО. В течение года проводился анализ административных и офисных процессов в компании и их оптимизация, сотрудники проходили обучение. Главная цель - повышение эффективности работы предприятия. Как итог зафиксировано сокращение времени ожидания между различными этапами работы специалистов, минимизированы действия сотрудников

- Внедрение бережливого производства и автоматизации позволяет создать более гибкую и адаптивную систему работы, ориентированную на потребности людей и эффективное использование всех ресурсов предприятия - как человеческих, так и финансовых. Именно поэтому на семинаре продемонстрирован старшим по домам опыт двух компаний. Его, безусловно, можно внедрить и в работу их УК, - отметил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.

В завершение семинара участники смогли задать интересующие вопросы и обсудить представленные проекты.

- Активное участие собственников в управлении общим имуществом — это не просто формальность, а необходимость. Когда жильцы проявляют заинтересованность и компетентность в вопросах содержания дома, это напрямую влияет на качество предоставляемых услуг, своевременность ремонта и общее состояние многоквартирного здания. Именно поэтому так важно, чтобы собственники знали свои права и обязанности, учились вести конструктивный диалог с управляющими компаниями и эффективно взаимодействовать с органами власти, — отметила руководитель регионального исполкома ООД «Народный фронт. За Россию», член общественной палаты Сахалинской области и координатор проекта «Старшие по домам» Алена Силачёва.