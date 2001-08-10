Сахалинэнерго продолжает обновление электросетевого комплекса Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания реализовала масштабный проект повышения надёжности электроснабжения в Холмском районе.

Сахалинэнерго (входит в Группу РусГидро) успешно завершило очередной этап программы повышения надежности электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Реконструкция линии электропередачи напряжением 35 кВ в Холмском районе существенно повысила её устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных явлений.

Инфраструктура линии электропередачи Т-206 была возведена около 40 лет назад. Несмотря на проводимые систематические ремонты, объект перестал соответствовать современным требованиям. Рост нагрузок и экстремальные сахалинские погодные условия – сильные циклоны, ледяные дожди, сейсмическая активность – создавали риски для бесперебойного энергоснабжения тысяч потребителей.

В соответствии с программой реконструкции в Холмском районе возвели новый опорный каркас из 144 опор с повышенной стойкостью к внешним воздействиям, заменили провод на компактированный c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении.

Обновлённая ЛЭП длиной 19 км соединяет подстанции «Яблочная» и «Костромская», обеспечивает подачу электроэнергии населенным пунктам района, а также создает резервный контур для северной части Холмского городского округа. Проведенные мероприятия значительно повышают устойчивость всей местной распределительной сети.

ПОУРЭК была инициирована для адаптации энергосетевого комплекса к сложным климатическим условиям Сахалинской области. Исторически они проектировались и возводились без учета многих важных факторов. Поэтому совместно с РусГидро была разработана программа масштабного технического обновления. Всего по ней планируется реконструировать или вновь построить 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторную подстанцию общей трансформаторной мощностью 790 МВА.