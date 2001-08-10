В Сахалинской области более полутора тысяч педагогов получают досрочную страховую пенсию по старости
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя. В законодательстве для людей, выбравших делом жизни преподавание, предусмотрено право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. На сегодняшний день получателями досрочной страховой пенсии по старости являются 1 780 сахалинских преподавателей. Средний размер их страховой пенсии в островном регионе составляет 31 314,57 рублей.
Уйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного возраста педагоги могут, если соблюден ряд условий, а именно – наличие не менее 25 лет педагогического стажа в соответствующих должностях и учреждениях. При этом образовательная организация, в которой трудится педагог, должна входить в утвержденный список, иметь лицензию и государственную аккредитацию. Также в числе необходимых условий – наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Назначение досрочного пенсионного обеспечения педагогам осуществляется спустя пять лет после выработки специального стажа.
В это время педагоги сохраняют возможность продолжения преподавательской деятельности либо её прекращения.
В льготный стаж педагогов также засчитываются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, если в это время работодатели уплачивали за них страховые взносы. Кроме того, включаются периоды военной службы по мобилизации, по контракту (с 24 февраля 2022 года), периоды пребывания в добровольческом формировании, непосредственно следовавшие за работой в качестве педагога. При этом периоды участия в СВО учитываются в двойном размере.
Узнать о выработанном педагогическом стаже преподаватели островного региона могут на портале госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС), а также обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области или в МФЦ. Таким же способом можно подать заявление о назначении пенсии.
Получить консультацию сахалинцы и курильчане могут по телефону единого контакт-центра по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). С адресами и графиком приема клиентских служб можно ознакомиться на сайте Отделения Социального фонда России по Сахалинской области.
