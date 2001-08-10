17:45, | Новости общества Сахалина и Курил
Учёные из Санкт-Петербурга исследовали прибрежную зону островов Кунашир и Шикотан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В августе 2025 года учёные из ЗИН и ИО РАН по договору о научном сотрудничестве с заповедником «Курильский» провели разведочную экспедицию на Южных Курилах, исследуя литоральные сообщества и их обитателей.
Во второй половине августа 2025 года заповедник «Курильский» по договору о научном сотрудничестве принял экспедицию учёных. В составе группы работали сотрудники Зоологического института РАН — к.б.н., в.н.с. Виктор Старунов и м.н.с. Зинаида Старунова (лаборатория эволюционной морфологии), а также Александра Чава, м.н.с. лаборатории экологии и прибрежных донных сообществ Института океанологии РАН.
Исследования были сосредоточены на прибрежной зоне до глубины 2 м (литораль). Учёные отбирали пробы литоральных беспозвоночных и водорослей, проводили фото- и видеосъёмку биотопов, а также легководолазные сборы. Собранные материалы в дальнейшем будут подвергнуты как традиционному таксономическому анализу по морфологическим признакам, так и молекулярному анализу, который позволит более точно определить отдельные виды беспозвоночных животных. Материал будет включён в коллекции ЗИН РАН, в том числе в виде коллекций образцов тканей и последовательностей ДНК. Определение образцов будет проведено при содействии специалистов по соответствующим группам животных, а полученные последовательности ДНК можно использовать как для решения фундаментальных задач (филогенетический анализ, филогеография), так и прикладных целей (экологический мониторинг, отслеживание изменений ареалов инвазивных видов).
Как отмечают исследователи, для команды, которая обычно работает в арктических морях (Белое и Баренцево), экспедиция на южные Курилы стала настоящим открытием. На литорали здесь высокая численность крабов и раков-отшельников, а также заметно, что у привычных видов более крупные размеры.
«Наша задача была разведочной: собрать максимально возможный материал за ограниченное время, чтобы затем сопоставить его с результатами экспедиций середины XX века», — говорит Виктор Старунов.
«Особенно интересно будет проверить, встречаются ли в Тихоокеанском регионе виды, которые мы хорошо знаем по арктическим морям. При сравнении ДНК-образцов из разных регионов можно будет проследить пути миграции и распространения отдельных видов», — добавляет Зинаида Старунова.
По словам Александры Чава, зона литорали и верхней сублиторали с зарослями морских трав и водорослей — это настоящий «детский сад» для личинок и молоди беспозвоночных: «Здесь они находят укрытие от крупных хищников и могут спокойно развиваться». Анализ собранных материалов поможет лучше понять, как климатические и антропогенные факторы отражаются на экосистемах Южных Курил.
Отчёт об экспедиции будет передан в заповедник «Курильский» и включён в Летопись природы за 2025 год. Изучение биоразнообразия в данном регионе – основа для разработки эффективных мер по сохранению уникальной природы Южных Курил.
