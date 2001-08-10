Вместе к результату: диалог южносахалинцев и администрации стал еще эффективнее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провёл приём граждан и представителей общественных организаций в общественной приемной партии «Единая Россия». В ходе встречи прозвучали обращения как по бытовым вопросам, так и по перспективным инициативам.
Жители обратились с просьбой ускорить ремонт и принять меры по устранению протечек крыши одного из домов на улице Тихоокеанской. Мэр поручил специалистам в короткие сроки проработать вопрос. Также внимание уделили организации движения по тротуарам и дорогам: в городе выросло число электросамокатов, и их водители должны соблюдать установленные места парковки, а также скоростной режим. На данный момент работа ведется совместно с сотрудниками ГИБДД — она направлена на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
- Приемы граждан важны. Благодаря им мы детально разбираем разные ситуации и находим оптимальные решения. Люди могут открыто рассказать о своей проблеме и будут услышаны, — отметил мэр Сергей Надсадин. — Такие мероприятия проводятся регулярно и позволяют нам создавать эффективные механизмы обратной связи с горожанами.
Далее на встрече прозвучали инициативы, одна из них касалась развития спорта: предложение проводить областные футбольные соревнования между городами уже поддержано главой города. Предстоит согласовать формат с областным министерством спорта и сформировать городскую сборную.
Председатель организации «Даманцы» Александр Агуреев уделил внимание патриотическому воспитанию молодежи, а также обратился с предложением дополнительно озеленить и обновить насаждения на аллее в честь защитников острова Даманский, которую заложили в 2017 году на перекрёстке улиц Комсомольской и Пуркаева.
- Мы уже начали разрабатывать решения вопросов, которые я озвучил мэру, с начальниками профильных отделов администрации. В том числе подняли вопрос установки на аллее памятного знака. Нам удалось прийти к взаимопониманию. Это говорит о слаженной работе команды администрации и готовности нести ответственность за результат, - сказал председатель общественной организации.
Участники встречи согласились, что только в диалоге можно четко определить приоритеты и разработать план действий. Напомним, Сергей Надсадин является не только мэром Южно-Сахалинска, но и секретарём городского отделения партии «Единая Россия».
