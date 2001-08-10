Капитальный ремонт дворов в Анивском районе близится к завершению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области проинспектировали ход капремонта дворовых территорий в Анивском муниципальном округе. В ходе выездной проверки эксперты оценили качество выполненных работ на благоустраиваемых объектах.

Работы по улице Невельского, 16 и Кирова, 25 в Аниве уже завершены. По желанию жителей здесь выполнены замена бортового камня, обустройство тротуаров и проезжей части, устройство площадки для сушки белья. Во дворе установили лавочки и урны, озеленили территорию, а также оборудовали парковочную зону.

Капитальное обновление дворовой территории по улице Молодежной 12, 16, 16А в селе Троицкое близится к завершению. Тут уже выполнены демонтаж покрытий, устройство тротуаров и тактильной плитки, установка бордюрных камней, а также обустройство площадок для сушки белья. До конца октября остается завершить работы по устройству дорожного полотна и площадки для хозяйственных нужд, высадить деревья и кустарники.

– Замечаний к данным объектам не возникло. Работы выполнены качественно, в срок, с учетом пожеланий граждан. Однако в ходе инспекции благоустройства дворовой территории по улице Невельской, 27 и 29 в Аниве выявлены замечания по отсутствию входных узлов для маломобильных групп населения на площадку отдыха, отсутствует тактильная плитка, малые архитектурные формы, не выполнено озеленение. В ближайшее время подрядчику необходимо будет устранить все недочеты, – отметила заместитель руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Наталья Заковраш.

Инициатива по обновлению дворовых пространств была запущена по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В настоящее время новый облик в рамках капитального ремонта получили уже 59 дворов из запланированных 87.

Стоит отметить, что в текущем году в Анивском районе также ведутся работы по созданию общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это благоустройство пешеходной аллеи вдоль улицы Калинина и территории парка «Заречье».