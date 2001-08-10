Сергей Надсадин поздравил сотрудников «Авроры» с Днем дальневосточной авиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В концертном зале «Симфония» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню дальневосточной авиации. В нем также приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, министр транспорта Максим Жоголев и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Праздник открылся показом фильма об истории и развитии «Авроры» – крупнейшего авиаперевозчика на Дальнем Востоке. В 2021 году по поручению президента России на базе «Авроры» образовалась единая дальневосточная авиакомпания.

Дата празднования – 1 октября связана с историческим событием: 96 лет назад было образовано Управление Дальневосточных воздушных линий общества «Добролет», преемником традиций которого сегодня является «Аврора».

В ходе приветственной речи губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул стратегическое значение компании. Мэр Сергей Надсадин поздравил коллектив перевозчика, отметив особую роль для Дальнего Востока и Сахалинской области.

– Компания «Аврора» сегодня играет ключевую роль в авиации нашего региона. От первого их самолета до современных лайнеров, которые летают сегодня – во все времена «Аврора» – лидер, который обеспечивает жизненно важные перелеты для нас. Сотрудники компании профессионалы с большой буквы, которые работают ради комфорта и безопасности пассажиров. Желаю, чтобы каждый взлет сопровождался благополучной посадкой, а на борту царили дружба и слаженная работа. Успехов!, – обратился к присутствующим мэр Сергей Надсадин.

В рамках церемонии глава областного центра вручил благодарности администрации города сотрудникам «Авроры». Среди награждённых – ведущий юрисконсульт Вера Елсукова.

– Наш коллектив – это команда, мы работаем для безопасности и комфорта наших пассажиров, – поделилась ведущий юрисконсульт авиакомпании Вера Елсукова.

С коллегой согласен и Александр Мелещенко, 15 лет обслуживающий спецтранспорт «Авроры».

– Моя задача – обеспечивать бесперебойную работу спецтехники, чтобы самолеты вылетали строго по расписанию. В компании я чувствую, что приношу реальную пользу, – поделился Александр Мелещенко.

Также благодарности получили: агент отдела пассажирских перевозок Татьяна Жукова, контролер производственных помещений Алексей Караульнов и экономист «Авроры» Лилия Бурдинская.

Отметим, сегодня «Аврора» и её партнёры обслуживают около 400 маршрутов, включая социально-значимые рейсы внутри Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краёв. С начала года авиакомпания перевезла уже около 900 тысяч пассажиров.