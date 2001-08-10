Сергей Надсадин поздравил сотрудников «Авроры» с Днем дальневосточной авиации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В концертном зале «Симфония» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню дальневосточной авиации. В нем также приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, министр транспорта Максим Жоголев и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Праздник открылся показом фильма об истории и развитии «Авроры» – крупнейшего авиаперевозчика на Дальнем Востоке. В 2021 году по поручению президента России на базе «Авроры» образовалась единая дальневосточная авиакомпания.
Дата празднования – 1 октября связана с историческим событием: 96 лет назад было образовано Управление Дальневосточных воздушных линий общества «Добролет», преемником традиций которого сегодня является «Аврора».
В ходе приветственной речи губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул стратегическое значение компании. Мэр Сергей Надсадин поздравил коллектив перевозчика, отметив особую роль для Дальнего Востока и Сахалинской области.
– Компания «Аврора» сегодня играет ключевую роль в авиации нашего региона. От первого их самолета до современных лайнеров, которые летают сегодня – во все времена «Аврора» – лидер, который обеспечивает жизненно важные перелеты для нас. Сотрудники компании профессионалы с большой буквы, которые работают ради комфорта и безопасности пассажиров. Желаю, чтобы каждый взлет сопровождался благополучной посадкой, а на борту царили дружба и слаженная работа. Успехов!, – обратился к присутствующим мэр Сергей Надсадин.
В рамках церемонии глава областного центра вручил благодарности администрации города сотрудникам «Авроры». Среди награждённых – ведущий юрисконсульт Вера Елсукова.
– Наш коллектив – это команда, мы работаем для безопасности и комфорта наших пассажиров, – поделилась ведущий юрисконсульт авиакомпании Вера Елсукова.
С коллегой согласен и Александр Мелещенко, 15 лет обслуживающий спецтранспорт «Авроры».
– Моя задача – обеспечивать бесперебойную работу спецтехники, чтобы самолеты вылетали строго по расписанию. В компании я чувствую, что приношу реальную пользу, – поделился Александр Мелещенко.
Также благодарности получили: агент отдела пассажирских перевозок Татьяна Жукова, контролер производственных помещений Алексей Караульнов и экономист «Авроры» Лилия Бурдинская.
Отметим, сегодня «Аврора» и её партнёры обслуживают около 400 маршрутов, включая социально-значимые рейсы внутри Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краёв. С начала года авиакомпания перевезла уже около 900 тысяч пассажиров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Сахалин прибыли участники международного турнира по хоккею «Золотая шайба»
11:08 Сегодня Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
10:17 Сегодня Молодые энергетики Сахалинэнерго очистили пляж в селе Стародубском
12:37 Сегодня Судебные приставы Сахалина поздравили ветеранов Службы
16:02 26 Сентября Сахалинская команда готовится к первому международному турниру "Золотая шайба"
11:19 26 Сентября Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби
12:28 25 Сентября Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
09:28 26 Сентября На Сахалине за сутки оштрафовали более 900 водителей за не пристегнутые ремни безопасности
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
Выбор редакции
- 17:45 Сегодня Учёные из Санкт-Петербурга исследовали прибрежную зону островов Кунашир и Шикотан
- 17:05 Сегодня Сахалинцы завоевали 5 медалей на чемпионате ДФО по гонкам с препятствиями
- 15:11 Сегодня Капитальный ремонт дворов в Анивском районе близится к завершению
- 14:11 Сегодня Жить – ради самой жизни: в книжном клубе обсудили роман Юй Хуа
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?