Тихоокеанское
информационное агентство
2 Октября 2025
Сейчас 23:14
81,50|95,64
На Сахалине полиция пресекла сбыт двумя прибывшими из Москвы наркозакладчиками партии метилэфедрона
13:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 2 октября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую кету и камбалу.

Кету по цене 115 руб/кг с 11.00 можно приобрести:

м-н «Море рыбы», Компроспект, 19;

м-н «Море рыбы», пр. Мира, 280В, ТЦ «Рай»;

м-н «Море рыбы», пр. Мира, 229/5 около ТЦ «Янтарь»;

⁠м-н «Море рыбы», пр. Мира,19/8 к1.

 Камбалу б/г по цене 180 руб/кг с 13.00 можно будет приобрести:

м-н «Дом морепродуктов», ТЦ «Еланский», Еланский проезд, 29;

м-н «Дом морепродуктов», ул. Есенина, 5.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?