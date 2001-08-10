Судебные приставы Сахалина поздравили ветеранов Службы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

01 октября в Международный день пожилых людей в островной службе судебных приставов поздравили ветеранов ведомства.

Сотрудники Управления ФССП России по Сахалинской области не забывают о ветеранах Службы. Вот и сегодня коллектив Управления поздравил Зимину Валентину Кузьминичну и Алексенко Владимира Петровича.

Валентина Николаевна связала свою жизнь со службой в ведомстве сразу после окончания высшего учебного заведения. Проработав на материке она приехала на остров, где продолжила службу в Управлении ФССП России по Сахалинской области приставом-исполнителем. Позже она возглавила один из отделов островного ведомства.

Владимир Петрович, отработав много лет в УМВД России по Сахалинской области и выйдя на заслуженный отдых, пришел в Службу на должность судебного приставова по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Сейчас наши герои оба на заслуженном отдыхе, но они являются почетными гостями на всех торжественных мероприятиях.

Весь коллектив Управления ФССП России по Сахалинской области в этот праздничный день поздравляет вас, наши дорогие хранители традиций, мудрости жизненного опыта с праздником и желает вам крепкого здоровья, молодости в душе, любви родных и близких!