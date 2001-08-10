Строительство водозабора «Южный» близится к завершению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водозабор «Южный» - флагманский объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в островной столице.

Водозабор возводится в южной части города в районе аэропорта. Площадь объекта составляет 40 тысяч квадратных метров. К водозабору построили дорогу и возвели мост через реку Сусуя. В настоящее время ведется строительство ограждения, отвечающего всем нормам безопасности стратегически важного объекта.

При строительстве водозабора применяются технологически сложные решения, часть из которых не имеет аналогов в островном регионе.

Одним из первых вызовов при строительстве стали особенности почвы - верхние слои были болотистыми. Строителям пришлось осушать территорию, фактически превратив болото в полноценную площадку с устойчивыми грунтами.

Для этого произвели откачку воды, а мягкие почвы заменили плотным скальным грунтом, объемом более 120 тысяч кубов. Кроме того, для укрепления использовали геотекстиль - прочное рулонное полотно из полимерных волокон, которое добавляет устойчивости грунтам. Дополнительную стабильность обеспечили за счет использования метода шпунтирования Ларсена. Это дорогостоящая и трудозатратная технология, также способствующая укреплению почвы и повышению надежности возводимого объекта.

На территории водозабора уже завершили бурение и подготовили к эксплуатации 18 скважин: 12 обеспечат добычу воды из-под земли, еще 6 имеют статус наблюдательных. Особенность места расположения водозабора в том, что качество добываемой из-под земли воды изначально высокое и при подаче в город она потребует минимальной водоподготовки. Вода соответствует всем нормативным требованиям.

Также возводится насосная станция второго подъема, строятся резервуары чистой воды. Кроме того, здесь расположены три ливневых очистных сооружения, накопитель сточных вод, обустроены контрольно-пропускной пункт, внутриплощадочные инженерные сети.

Еще одна особенность водозабора – в собственном бесперебойном источнике энергоснабжения. Специально здесь возвели высокомощную трансформаторную подстанцию. Это позволит избежать перебоев с электроснабжением даже во время сильных сахалинских циклонов и обеспечит бесперебойную работу.

Водозабор рассчитан на значительную мощность – 20 тысяч кубометров воды в сутки с потенциалом увеличения мощности до 35 тысяч кубометров. Он обеспечит чистой водой 65 тысяч человек в южной части города, включая как новые жилые районы, так и существующую застройку – здесь улучшатся качество и напор воды. Кроме того, к водозабору будут подключены и социальные объекты – поликлиника в «Хомутово», школа и детский сад. Уже построены 24 километра новых сетей от водозабора к жилым кварталам.

Степень готовности водозабора уже довольно высока. На строительной площадке работы идут ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00. На этапах, не допускающих остановки, работы продолжаются и за пределами этого времени. В процессе задействовано более 100 человек и более 30 единиц специализированной техники.

На объекте предстоит завершить монтаж фундаментов под опоры освещения внутриплощадочных дорог и благоустроительные работы. Затем настанет черед гидравлических испытаний.