ВТБ предупреждает: мошенники собирают фотографии и голоса россиян для создания дипфейков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дипфейки не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных «жертв».
Как мошенники собирают аудио и видеозаписи:
- Звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос.
- Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов, или, глядя в камеру, помахать рукой.
Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.
ВТБ предупреждает о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию:
- Не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и не проверенным сервисам.
- Не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия.
- Использовать биометрию только в официальных приложениях банков, Госуслуг.
- Помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.
Банковская биометрия обеспечивает надежную защиту и создает комфортную работу клиентов с финансами. К примеру, ВТБ внедряет биометрическую аутентификацию в своих сервисах для совершения транзакционных и сервисных операций, разблокировки и входа в учетную запись онлайн-банка. Подтвердить операцию можно по селфи, с помощью технологии распознавания лица. Это помогает снизить риск мошенничества практически до нуля: даже подделки на основе фотографий или дипфейков не проходят проверку.
