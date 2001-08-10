Молодые энергетики Сахалинэнерго очистили пляж в селе Стародубском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодежный совет ПАО «Сахалинэнерго» в рамках федеральной благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» РусГидро провел уборку участка берега Охотского моря около села Стародубское.

Целью акции стала не только очистка побережья, но и формирование экологической культуры, а также воспитание ответственного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.

«Для нас важно не только поддерживать порядок на территории, но и прививать бережное отношение к природе. Участие в таких акциях – это практический урок экологии для всех нас, а особенно для молодежи», – отметила Дарина Соколова, инженер службы капитального строительства филиала «Распределительные сети» (ФРС) Сахалинэнерго.

Вместе со взрослыми на уборку вышла и маленькая дочь сотрудницы ФРС. Этот пример наглядно показывает, что забота о природе объединяет людей разных поколений и укрепляет общие ценности.

Волонтеры собрали и подготовили к утилизации несколько мешков мусора. Среди собранных отходов – пластиковые и стеклянные бутылки, а также другие виды бытовых отходов.