Молодые энергетики Сахалинэнерго очистили пляж в селе Стародубском
Молодежный совет ПАО «Сахалинэнерго» в рамках федеральной благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» РусГидро провел уборку участка берега Охотского моря около села Стародубское.
Целью акции стала не только очистка побережья, но и формирование экологической культуры, а также воспитание ответственного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.
«Для нас важно не только поддерживать порядок на территории, но и прививать бережное отношение к природе. Участие в таких акциях – это практический урок экологии для всех нас, а особенно для молодежи», – отметила Дарина Соколова, инженер службы капитального строительства филиала «Распределительные сети» (ФРС) Сахалинэнерго.
Вместе со взрослыми на уборку вышла и маленькая дочь сотрудницы ФРС. Этот пример наглядно показывает, что забота о природе объединяет людей разных поколений и укрепляет общие ценности.
Волонтеры собрали и подготовили к утилизации несколько мешков мусора. Среди собранных отходов – пластиковые и стеклянные бутылки, а также другие виды бытовых отходов.
