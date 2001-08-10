Экран Победы: в СахОУНБ открылась выставка о военном кино
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четвёртая в этом году выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась 1 октября в главной библиотеке островного региона. На этот раз тема – военное кино, ставшее неотъемлемой частью исторической памяти и культурного кода страны.
Экспозиция дополняет предыдущие выставки цикла, посвящённые песням о войне, живописи и скульптуре, и представляет более 40 документов: книги по истории российского кинематографа, DVD- и видеокассеты с легендарными фильмами, которые можно как посмотреть в зале, так и взять на дом.
Среди представленных кинолент – настоящая классика отечественного экрана. Особое внимание уделено трем знаковым картинам:
- «А зори здесь тихие» (1972, реж. Станислав Ростоцкий) – фильм, снятый режиссёром, прошедшим войну и буквально «собранным по частям» после тяжёлого ранения. Эта лента стала гимном женского подвига на фронте.
- «В бой идут одни старики» (1973, реж. Леонид Быков) – картина, в которой через призму лётного братства звучат вечные вопросы: можно ли петь на войне, нужно ли бояться, любить и ненавидеть. Фильм, любимый уже не одним поколением.
- «Женя, Женечка и «Катюша» (1967, реж. Владимир Мотыль) – редкая для советского кинематографа трагикомедия о фронтовых буднях, где за иронией скрывается глубокая драма и неизбежная военная трагедия.
За последние 80 лет в СССР и России было снято более 600 фильмов о Великой Отечественной войне – и каждый из них – попытка осмыслить подвиг, сохранить память и передать её следующим поколениям.
Выставка расположена в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 30 декабря.
