Экран Победы: в СахОУНБ открылась выставка о военном кино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четвёртая в этом году выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась 1 октября в главной библиотеке островного региона. На этот раз тема – военное кино, ставшее неотъемлемой частью исторической памяти и культурного кода страны.

Экспозиция дополняет предыдущие выставки цикла, посвящённые песням о войне, живописи и скульптуре, и представляет более 40 документов: книги по истории российского кинематографа, DVD- и видеокассеты с легендарными фильмами, которые можно как посмотреть в зале, так и взять на дом.

Среди представленных кинолент – настоящая классика отечественного экрана. Особое внимание уделено трем знаковым картинам:

«А зори здесь тихие» (1972, реж. Станислав Ростоцкий) – фильм, снятый режиссёром, прошедшим войну и буквально «собранным по частям» после тяжёлого ранения. Эта лента стала гимном женского подвига на фронте.

«В бой идут одни старики» (1973, реж. Леонид Быков) – картина, в которой через призму лётного братства звучат вечные вопросы: можно ли петь на войне, нужно ли бояться, любить и ненавидеть. Фильм, любимый уже не одним поколением.

«Женя, Женечка и «Катюша» (1967, реж. Владимир Мотыль) – редкая для советского кинематографа трагикомедия о фронтовых буднях, где за иронией скрывается глубокая драма и неизбежная военная трагедия.

За последние 80 лет в СССР и России было снято более 600 фильмов о Великой Отечественной войне – и каждый из них – попытка осмыслить подвиг, сохранить память и передать её следующим поколениям.

Выставка расположена в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 30 декабря.