В школе №24 Южно-Сахалинска проверили качество питания после обращения родителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ответ на сообщения в социальных сетях о качестве питания в школе №24 была организована внеплановая проверка. В ней приняли участие представители департамента образования городской администрации, областного министерства образования, уполномоченного по правам ребенка и общероссийского народного фронта. К работе присоединились и родители учеников.

В ходе визита участникам инспекции была продемонстрирована работа школьной столовой, а также представлено меню. Родители подтвердили, что ранее у них возникали вопросы к рациону питания. На прошлой неделе актив одного из начальных классов уже обращался к администрации образовательного учреждения, у родителей состоялся конструктивный диалог с директором. Замечания и предложения были услышаны. К примеру, руководство школы выразило готовность рассмотреть возможность переноса времени подачи завтрака для учеников 3 класса на более ранний срок, а также расширить рацион за счет добавления овощей и фруктов.

В рамках инспекции родители приняли участие в дегустации блюд, не высказав каких-либо замечаний к качеству представленной еды. Ученики также поделились своими предпочтениями.

- Вкусно, мне нравится куриная отбивная и макароны с сыром, - рассказала ученица 6 класса Кира Шереметьева.

- А мы больше всего любим рис с котлетой и плов, - добавили ученики 8 класса Захар Сочков и Алик Саргсян.

- Мы проводим регулярный контроль качества организации питания в образовательных учреждениях. Внеплановые проверки, подобные этой, инициируются по обращениям граждан. Нам важно оперативно отреагировать и выяснить реальное положение дел, - отметил заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Леонид Тамонов. - Появление жалобы в социальных сетях стало поводом для нашего сегодняшнего визита в школу №24. На мой взгляд, обстановка нормальная. Завтрак организован в соответствии с санитарными нормами. Меню утверждено поставщиком услуг и согласовано с администрацией школы. Сегодня на завтрак была манная каша, чай и печенье. Мы провели беседы с родителями, и они готовы к совместной работе по обеспечению качественного питания.

- Школа новая, и мы стараемся получать от своих детей обратную связь. В целом, они положительно отзываются об условиях обучения, но не всегда с удовольствием ели завтраки. Именно поэтому мы обратились к классному руководителю, а затем и к директору школы. Нас внимательно выслушали, и мы договорились о совместной работе. В ближайшее время планируем организовать «родительский патруль» для регулярной проверки качества питания, так как это очень важный аспект для здоровья и благополучия наших детей, - поделилась своим мнением мама одного из учеников Виктория Василевская.

Внеплановые проверки по организации качества питания в школах Южно-Сахалинска будут продолжены.