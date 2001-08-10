На Сахалине военнослужащие подразделения антитеррора обезвредили условную группу террористов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими мотострелкового соединения гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа прошла тренировка по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования на военный объект.

По замыслу тренировки условная террористическая группа проникла на территорию воинской части с целью захвата склада вооружения и вывода из строя всех имеющихся линий связи. В роли «террористов» выступали военнослужащие разведывательного подразделения.

Первая группа «противника» с целью проведения отвлекающего маневра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, в то время как вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию воинской части.

Пока военнослужащие суточного наряда держали оборону, дежурным по части были оповещены подразделения антитеррора. Прибывшая группа противодействия террористической деятельности вступила в бой, окружила и уничтожила «противника». Двоих террористов удалось взять в плен.

В ходе тренировки были также отработаны различные вводные по оказанию медицинской помощи военнослужащему, получившему ранение, и разминированию взрывного устройства.