«Быть полезным Родине»: ветеран СВО Дмитрий Кочергин рассказал о своем участии в программе «Герои Сахалина и Курил»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональная кадровая программа «Герои Сахалина и Курил», инициированная губернатором Валерием Лимаренко, направлена на всестороннюю поддержку участников специальной военной операции. Проект создает для ветеранов СВО новые карьерные возможности в сфере государственного и муниципального управления.
В зону специальной военной операции Дмитрий отправился в сентябре прошлого года и присоединился к подразделению специального назначения «Ахмат». Дмитрий служил оператором БПЛА, затем освоил специальность взрывотехника: занимался подготовкой боеприпасов для дронов различного типа.
После завершения контракта Дмитрий Кочергин вернулся на Сахалин. О региональной программе «Герои Сахалина и Курил» он узнал от друзей и решил принять в ней участие.
- Я присоединился к этой программе, потому что чувствую, что могу быть полезен здесь, нашей Родине. Процесс обучения включает в себя как очные этапы, так и онлайн-модули. Особенно ценными для меня сейчас стали практические занятия – я учусь управлять БПЛА не в боевых, а в гражданских условиях. Это совершенно новый для меня вызов. Я надеюсь, что эта программа поможет найти мне работу по сердцу, по моей специальности и двигаться вперед по карьерной лестнице, - рассказывает Дмитрий Кочергин.
Южносахалинец уверен, что учиться и развиваться необходимо каждому, кто хочет быть полезным и передавать свой опыт как подрастающему поколению, так и будущим защитникам Отечества. Его специализация – беспилотные летательные аппараты – обретает новое, гражданское применение. Практические занятия проходят в научно-производственном центре «Крылья Сахалина».
В свободное время Дмитрий Кочергин предпочитает активный отдых: катание на сапе, велосипеде и выезды на природу с друзьями. Также зимой южносахалинец работает инструктором по горным лыжам на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».
Добавим, программа «Герои Сахалина и Курил» дает возможность ветеранам СВО обновить свои знания, приобрести востребованные навыки и построить карьеру в различных сферах.
