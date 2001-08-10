Горячая линия ЖКХ: почти 13 тысяч обращений сахалинцев и курильчан за 9 месяцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги работы горячей линии за три квартала текущего года подвели в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. В едином кол-центре ЖКХ, созданном по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, за 9 месяцев операторами принято 12 877 звонков. Большая часть из них – 8128 – приходится на Южно-Сахалинск. На втором месте по числу обращений – 914 – Холмской городской округ, на третьем – 721 – Долинский район.
Еще 615 обращений поступило от жителей Корсаковского района, 595 – от охинцев. Практически одинаковое количество заявок – 316 и 313 – отработали специалисты кол-центра от населения Тымовского и Углегорского районов. Реже всех обращались жители Курил (Северо-Курильск – 10, Южно-Курильск – 34, Курильск – 51), Смирныховского района – 49, Ноглик – 68.
– Горячая линия по вопросам ЖКХ создана для того, чтобы оперативно реагировать на обращения жителей, устранять проблемы и улучшать качество предоставляемых услуг. В компетенцию специалистов кол-центра входят вопросы расчистки снега, обслуживания домов, тепло-, водо- и электроснабжения, твердых бытовых отходов, благоустройства территорий. При этом, мы понимаем ответственность перед населением и стараемся сделать всё возможное, чтобы каждый звонок получил своевременный отклик и решение, – рассказала начальник Управления информации ЖКХ Татьяна Букреева.
Если самой актуальной темой обращений в начале года был вопрос расчистки дворов от снега, то в третьем квартале – вопрос обслуживания домов – 873 обращения, вопрос по вывозу твердых бытовых отходов – 329. Всего же с начала года по вопросам обслуживания домов жители островного региона обратились 2939 раз, по вопросам вывоза твердых бытовых отходов – 1178 раз.
Волновали островитян также вопросы, связанные с теплоснабжением – 531, благоустройством территорий – 454, водоснабжением – 437, дорогами и тротуарами – 420, и иными ситуациями коммунального характера – 316 заявок. Кроме того, с начала года операторами кол-центра было дано 2269 справок и консультаций по различным темам, находящимся в компетенции горячей линии.
– Главный плюс для меня при обращении на горячую линию в том, что не приходится самостоятельно разыскивать контактные данные нужных организаций – сотрудники самостоятельно занимаются этим вопросом и своевременно сообщают о ходе решения вопроса. Приятно осознавать, что наши звонки не остаются без внимания и помогают решать коммунальные проблемы, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Валентина Банникова.
В Сахалинской области горячую линию по вопросам ЖКХ запустили в 2020 году по поручению Валерия Лимаренко. Одна из задач оператора линии – обеспечить обратную связь с обратившимся и проинформировать его по интересующему вопросу.
Напомним, что направить информацию на горячую линию можно с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу (воскресенье – выходной) следующими способами:
позвонить по номеру 8 800 302 00 65 со стационарного или *0065 – с мобильного телефонов или написать через мессенджер WhatsApp по номеру 8 924 884 42 03 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.
