«Получаем сигналы и реагируем»: Сергей Надсадин ответил на вопросы жителей Дальнего и Ёлочек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с губернатором островного региона Валерием Лимаренко провели встречу с жителями сёл Дальнее и Ёлочки. В ходе открытого диалога было поднято и детально проработано более двадцати вопросов. Рассмотрены темы жилищно-коммунального хозяйства, состояния инженерных сетей, развития социальной инфраструктуры и др.

Открывая встречу, Сергей Надсадин выступил с докладом о развитии Дальнего. Глава города выразил признательность губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, который лично контролирует развитие Южно-Сахалинска. Благодарность также была адресована команде правительства, администрации города, депутату Сахалинской областной Думы Александру Гринбергу и депутату Городской Думы Анастасии Шавдиной. Мэр подчеркнул, что именно слаженная командная работа позволяет оперативно включаться в решение любого вопроса и реализовывать новые проекты. Так, работа в Дальнем перед началом встречи с людьми, включала инспекционный выезд на значимые объекты микрорайона. Участники оценили ход капитального ремонта автодороги Дальнее–Ёлочки, осмотрели строящуюся спортивную площадку и новую поликлинику — объекты, которые очень ждали жители.

Переходя к вопросам людей, мэр выразил благодарность всем присутствующим за активную гражданскую позицию, неравнодушие и личное участие в жизни микрорайона.

Одна из тем, которая беспокоит жителей Дальнего — ситуация с холодным водоснабжением. Вопрос находится на особом контроле администрации Южно-Сахалинска. Неделей ранее проблема стала предметом отдельной встречи с мэром Сергеем Надсадиным, где людям были даны подробные разъяснения. О том, какие работы ведутся в настоящее время, жителям рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский. Службы ресурсоснабжающей организации осуществляют регулярную промывку сетей. Вместе с тем устранение проблемы требует комплексных технических решений. Для этого запланировано провести закольцовку сетей до 30 ноября для улучшения качества воды и подвести дополнительные водоводы до конца декабря для нормализации напора.

Значительный блок вопросов касался развития спорта. В микрорайоне проживает много семей с детьми, которые занимаются самыми разными направлениями, и юные спортсмены хотят тренироваться еще активнее. Было дано поручение проработать вопрос об организации занятий по каратэ и адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья в новом спортивном комплексе. Кроме того, здесь в зимнее время смогут проводить тренировки футбольные команды. Объект будет оборудован административно-бытовым корпусом с раздевалками, душевыми и тренерскими помещениями. Сдача в эксплуатацию планируется до конца ноября этого года.

Представители ряда СНТ («Связист», «Истоки», «Пищевик» и др.) подняли вопросы о состоянии подъездных путей и инженерных сетей. Все обращения были зафиксированы в протоколе. В частности, по жалобам СНТ «Связист» уже сегодня будет организован выезд специалистов департамента дорожного хозяйства для оценки состояния дороги.

В ходе встречи были рассмотрены проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Одним из первых прозвучал вопрос от молодого педагога, проживающего в доме №12 по улице Студенческой. Женщина обратила внимание на протекающую крышу. Специалисты Фонда капремонта заверили, что проблема будет устранена подрядчиком до конца октября.

Также часть встречи была посвящена вопросам капитального ремонта. Жительница дома №21 по улице Садовой подняла вопрос о его переносе на более ранние сроки. С аналогичной инициативой обратились жители других домов. Дано поручение провести дополнительное обследование состояния жилфонда, рассмотреть вопросы корректировки графика.

Озвучена ситуация с канализацией в домах №9 и №11 по улице Студенческой, где из-за заломов на магистральном коллекторе и низкого расположения домов регулярно происходит подтопление первых этажей сточными водами. Мэр поставил задачу оперативно решить эту проблему до конца октября, включая проработку возможности перекладки участка канализационных сетей. Департаменту городского хозяйства поручено держать ситуацию с наружными сетями на особом контроле.

Одним из завершающих вопросов, стала организация подвоза детей с участков, выделенных многодетным семьям. Сергей Надсадин поставил задачу департаменту образования и транспортным службам определить безопасную площадку для посадки детей и проработать вопрос запуска автобуса в формате шаттла. Как вариант — до ТПУ «Алые Розы». В случае положительного решения — информация будет оперативно доведена до населения через городские паблики и СМИ.

– Дальнее — это перспективный микрорайон, который активно развивается. Здесь активно идет жилищное строительство, формируется социальная инфраструктура, прокладываются новые дороги. Однако существует ряд вопросов, которые требуют нашего пристального внимания и доработки,– сказал Сергей Надсадин. – Сегодня у жителей была возможность задать свои вопросы губернатору, мне и представителям администрации города и получить исчерпывающие ответы. Такие встречи очень важны: они обеспечивают конструктивный диалог с людьми, укрепляют доверие к власти. Для нас, как для администрации, это ключевой инструмент, позволяющий оперативно реагировать на обращения и чувствовать пульс жизни микрорайона.

Все сигналы, поступившие в ходе встречи, отражены в протоколе. Часть вопросов, требующих дополнительной проработки, передана профильным службам. Исполнение всех поручений находится на личном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.