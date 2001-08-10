180 островных пенсионеров нашли работу в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все они обратились за помощью в кадровые центры Сахалинской области.

Соискателям-пенсионерам специалисты центров занятости населения помогают обновить или составить резюме, проводят профориентацию и, при необходимости, направляют на бесплатное переобучение.

Так с начала года 46 граждан пенсионного возраста получили новую профессию, более 50% из них уже закончили обучение и нашли работу. Популярными образовательными программами среди островных пенсионеров стали: водитель погрузчика, штукатур, кондитер, оператор котельной, сиделка и охранник.

1 октября - Международный день пожилых людей. Сегодня к этой категории относят тех, кто вышел на пенсию по старости.

Однако кадровые центры Сахалинской области напоминают, что возраст – не повод сидеть без дела. С 2025 года Социальный фонд России возобновил индексацию пенсий работающим пенсионерам, так что для тех, кто хочет вернуться к трудовой деятельности, не осталось никаких препятствий.

Вы пенсионер и хотите снова выйти на работу? Ждём вас в кадровых центрах области.