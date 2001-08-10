«Современная археология»: как технологии меняют наше понимание прошлого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытая лекция «Современная археология» в рамках культурно-просветительского проекта «Краеведческие штудии», приуроченного к Десятилетию науки и технологий, пройдет в главной библиотеке островного региона 6 октября. Начало в 15:00.
Спикером выступит профессор, доктор исторических наук, один из ведущих археологов страны Александр Василевский. Лекция адресована учащимся старших классов, интересующимся историей, наукой и возможностями современных исследований.
Сегодня археология – это не только раскопки и кисточки. Это высокотехнологичная наука, в которой активно применяются: аэрофотосъёмка и дрон-разведка, 3D-моделирование древних поселений, геофизические методы, лабораторный анализ ДНК и изотопов, цифровые базы данных и виртуальная реконструкция памятников.
Александр Василевский расскажет, как эти инструменты помогают учёным находить утраченные города, восстанавливать быт древних народов и делать открытия, которые ещё десятилетие назад казались невозможными. Особое внимание будет уделено археологическим исследованиям на Дальнем Востоке и Сахалине – территории, хранящей множество загадок прошлого.
Цель лекции – не только познакомить школьников с новейшими научными практиками, но и вдохновить их на исследовательскую деятельность, показать, что наука – это живой, динамичный и увлекательный процесс.
Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ.
Дополнительная информация по телефону+7(4242)45-25-15.
