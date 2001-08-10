Более 11 тысяч жителей Сахалинской области старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Пенсионное обеспечение – это основная государственная гарантия для лиц пожилого возраста. Отделение СФР по Сахалинской области всем пенсионерам, достигшим 80 лет, устанавливает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. В островном регионе ее получают 11 тысяч 428 человек.
Фиксированная выплата — это гарантированная часть страховой пенсии по старости, сумма которой устанавливается государством. Для 80-летних получателей пенсии размер фиксированной выплаты в Сахалинской области в 2025 году с учетом районных коэффициентов составляет:
– для пенсионеров центральных и южных районов области — 24 941,56 руб.;
– для пенсионеров Охинского и Ногликского районов — 28 504,64 руб.;
– для пенсионеров Курильских островов — 35 630,80 руб.
Пенсия в повышенном размере начинает выплачиваться со следующего месяца после исполнения гражданину 80 лет. Например, если пенсионер отметил юбилей 25 сентября, то пенсия в новом размере поступит ему в октябре. Вместе с пенсией гражданин получит и разовую доплату за пять дней сентября. Далее пенсия в повышенном размере будет перечисляться ежемесячно в установленные сроки.
Получателям страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, устанавливается дополнительное повышение фиксированной выплаты в виде надбавки на уход, размер которой в 2025 году составляет 1 314 рублей. Такая надбавка также увеличивается на районный коэффициент по месту проживания пенсионера.
Для перерасчета никаких заявлений гражданам подавать не нужно, Отделение Социального фонда России по Сахалинской области производит выплату автоматически.
Получить консультацию граждане могут в едином контакт-центре Социального фонда России — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
