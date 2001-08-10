Сотрудники администрации Южно-Сахалинска рассказывают жителям, как подключить голубое топливо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департаменты городского хозяйства проводят активную информационную работу с населением по вопросам газификации. Особое внимание уделяется районам, где жители только ожидают подключения к голубому топливу.
Так, в переулках Ягодном, Рябиновом и Берёзовом во Владимировке завершены работы по строительству газораспределительных сетей. По информации АО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», в ближайшее время они будут сданы в эксплуатацию. Планируется, что голубое топливо появится в этом районе до конца осени.
Запуск газа позволит подключить дополнительно 45 домовладений. Первыми воспользоваться голубым топливом смогут жители, которые подготовили свои дома к приему газа: 11 собственников уже полностью завершили необходимые работы, в 12 домовладениях - ведется монтаж оборудования.
Для южносахалинцев, которые еще не приступили к подготовке домов, администрация города оказывает информационную поддержку. Специалисты отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства проводят подомовые обходы. Жителям рассказывают об оформлении необходимой документации, а также вручают информационные памятки, где в деталях изложены процедура подключения, необходимый перечень документов, условия получения компенсационных выплат.
- Наша задача – сделать процесс газификации максимально простым и понятным для каждого жителя. Мы оказываем помощь на всех этапах, начиная от сбора и оформления заявок в «Газпром» и заканчивая консультациями по работе с подрядчиками и заключением договора на поставку газа. То есть это и оформление документации, и консультативная помощь как взаимодействовать с подрядными организациями, и информируем о мерах поддержки, - отмечает начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев.
Напомним, в рамках программы догазификации для жителей действуют меры поддержки. Так, компенсация за строительно-монтажные работы составляет 180 тысяч рублей. Отдельным категориям граждан предусмотрена компенсация до 65 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, ее размер возрос в августе текущего года.
Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Обратиться к специалистам можно и лично по адресу: пр. Мира, 64А, кабинет №106. Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.
Администрация города Южно-Сахалинска при активной поддержке правительства области реализует программу по обеспечению жителей доступным и экологичным топливом. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин уделяют этому направлению особое внимание, так как газификация не только делает проживание комфортнее, но и вносит вклад в улучшение экологии муниципалитета. Программа действует при поддержке партии «Единая Россия». Каждый новый этап программы — это конкретный шаг к созданию более комфортных условий для жителей, реализующий приоритеты, определенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
