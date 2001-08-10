Производство аэровокзала «Южно-Сахалинск» детально исследуют островные студенты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная авиагавань региона стала объектом изучения для большинства дипломных работ выпускников Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Чтобы молодые люди лучше раскрыли темы, команда комплекса организовала ознакомительную встречу.

К экскурсии присоединились 70 студентов третьего курса направления подготовки «Сервис на воздушном транспорте». В тонкости аэровокзальной жизни ребят погрузили руководители служб транспортной безопасности, организации перевозок, развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества. Специалисты подробно рассказали о нюансах обслуживания пассажиров на разных этапах, стандартах, которые действуют в отношении сотрудников, технологиях, применяемых при досмотре и регистрации путешественников.

В формате «вопрос-ответ» команда авиагавани и студенты разобрали сильные и слабые стороны производственных процессов, обсудили варианты улучшений и определили круг тем для выпускных квалификационных работ. Писать их молодые люди будут совместно с научными руководителями от колледжа, постоянно консультируясь с экспертами аэровокзала.

«Мы уверены: вместе со студентами нам удастся усилить наши службы и сократить потери в производственных процессах. Молодые люди в течение всего времени работы над дипломами будут активно посещать аэровокзал, участвовать в практике, проводить опросы и другие исследования. Их независимый взгляд позволит и нам иначе посмотреть на свой труд. После защиты ВКР и выпуска из колледжа ребята смогут присоединиться к команде авиагавани и вместе со старшими наставниками внедрить улучшения», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.

Ближайшая практика для выпускников специальности «Сервис на воздушном транспорте» в аэровокзале «Южно-Сахалинск» состоится в ноябре. Тогда студенты будут собирать данные для своих работ, которые коснутся развития службы транспортной безопасности.