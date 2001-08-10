Сахалинцы чаще большинства россиян стали читать любовные романы в электронном виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжный сервис «Строки» от МТС проанализировал продажи в книжных магазинах и цифровых сервисах среди пользователей Сахалинской области. Доля покупок цифровых книг впервые достигла 33%, а самым популярным форматом стали аудиокниги.

Минувшим летом жители Сахалинской области стали на 64% чаще покупать электронные книги по сравнению с весной этого года. Этот показатель оказался одним из самых высоких в России. Также возросла доля аудиокниг - она на 15% превысила долю электронных.

Согласно исследованию, больше всего цифровых книг читают и слушают сахалинцы с доходом 30-40 тысяч рублей в месяц, а меньше всего - люди с доходом 400-500 тысяч.

Среди жанров электронных книг у жителей Сахалинской области лидируют любовные романы, классика и фантастика.

