С очередной группой сахалинских военнослужащих стартовали занятия по тактической медицине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине с военнослужащими, заключившими первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, стартовали занятия по тактической медицине на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий».
Под руководством опытных инструкторов - специалистов медицинской службы и участников специальной военной операции (СВО) штурмовики обучаются применять табельные и подручные средства при оказании доврачебной помощи, а также тренируются оказывать самопомощь при ранениях различной степени тяжести.
Занятия с военнослужащими проходят в условиях максимально приближенных к «боевым», с использованием штатного стрелкового оружия, средств имитации и холостых боеприпасов.
Главной целью занятий было освоение личным составом оказания первой медицинской помощи, а также отработку различных способов эвакуации раненого товарища под огнём противника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня Нежелание оплачивать кредит обернулось против сахалинки уголовным делом
09:39 Сегодня Энергетики Сахалинэнерго почтили память освободителей Сахалина и Курил
10:56 Сегодня Работники Поронайского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП
12:26 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся новый военно-спортивный клуб
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
09:42 23 Сентября Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
16:02 26 Сентября Сахалинская команда готовится к первому международному турниру "Золотая шайба"
12:28 25 Сентября Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
Выбор редакции
- 17:59 Сегодня В краеведческом музее откроется выставка «СахалинСвоихНеБросаем»
- 17:39 Сегодня Сахалинцам рассказали о мире семьи на разных языках
- 16:55 Сегодня Сотрудники администрации Южно-Сахалинска рассказывают жителям, как подключить голубое топливо
- 15:44 Сегодня Производство аэровокзала «Южно-Сахалинск» детально исследуют островные студенты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?