С очередной группой сахалинских военнослужащих стартовали занятия по тактической медицине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими, заключившими первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, стартовали занятия по тактической медицине на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий».

Под руководством опытных инструкторов - специалистов медицинской службы и участников специальной военной операции (СВО) штурмовики обучаются применять табельные и подручные средства при оказании доврачебной помощи, а также тренируются оказывать самопомощь при ранениях различной степени тяжести.

Занятия с военнослужащими проходят в условиях максимально приближенных к «боевым», с использованием штатного стрелкового оружия, средств имитации и холостых боеприпасов.

Главной целью занятий было освоение личным составом оказания первой медицинской помощи, а также отработку различных способов эвакуации раненого товарища под огнём противника.