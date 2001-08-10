Энергетики Сахалинэнерго почтили память освободителей Сахалина и Курил
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ознаменование юбилейной годовщины окончания Второй мировой войны работники ПАО «Сахалинэнерго» приняли участие в масштабной памятной экскурсии по местам боевой славы Смирныховского района. Мероприятие было посвящено героям, павшим в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции августа 1945 года, завершившейся освобождением южной части острова и Курильских островов.
Центральным элементом памятного дня стало торжественное возложение венков к мемориалам, посвященным советским воинам-освободителям. Участники акции почтили их память минутой молчания, отдав дань глубокого уважения мужеству и стойкости бойцов, сражавшихся за свободу и мирную жизнь будущих поколений.
Маршрут экскурсии охватил ключевые исторические места района, где на протяжении многих километров сосредоточено более 30 памятников и захоронений. Это уникальное пространство, где история оживает, напоминая о жестоких и ожесточенных боях.
Участники посетили:
- Памятный знак «50-я параллель», символизирующий рубеж, с которого началось наступление советских войск в 1945 году и бывшую границу между СССР и Японией.
- Братскую могилу – мемориал в пгт. Победино — одно из крупнейших воинских захоронений на Сахалине.
- Место гибели Героя Советского Союза Леонида Владимировича Смирных, чье имя носит район.
«Подобные экскурсии играют важную роль в патриотическом воспитании и сохранении исторической правды, - отметил Павел Яковлев, генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго». - Они связывают поколения, не позволяя забыть цену, которую заплатили советские солдаты за освобождение южного Сахалина и Курильских островов».
