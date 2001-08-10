Больше 31 000 сахалинцев проверили репродуктивное здоровье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области начался цикл выездных медицинских осмотров по оценке репродуктивного здоровья на предприятиях. Сотрудники трудовых коллективов в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти обследования на рабочем месте в рамках программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На рабочем месте будет проведен первый этап диспансеризации, при необходимости специалист даст направление на дообследование.

Мужчины из поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Сахалинской области одними из первых прошли диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Врач-хирург Центральной поликлиники Южно-Сахалинска собрала анамнез и провела осмотр, после чего дала свои рекомендации по дальнейшим действиям.

- За прошедший час мы обследовали 8 человек, у одного выявлены некоторые подозрения, дальше он отправится на второй этап, где будут проведены спермограмма, УЗИ и другие обследования. Возможность проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации появилась у жителей Российской Федерации в прошлом году, до этого времени многие из анализов можно было сдать только платно. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться такой возможностью всем гражданам, а особенно тем, кто планирует беременность, - рассказала врач-хирург Алина Громова.

Один из сотрудников поисково-спасательного отряда в будущем готовится стать отцом. Радостное событие вместе с супругой он планирует через несколько лет. Он заранее начал вести здоровый образ жизни, следить за здоровьем. Репродуктивная диспансеризация дала старт для начала медицинского обследования, чтобы желанная беременность прошла без осложнений.

- Очень удобно проходить осмотр на рабочем месте. Мы постоянно заняты, возможность посетить поликлинику в будний день найти непросто. Поэтому самый большой плюс в выездной диспансеризации – это, конечно, экономия времени, - отметил специалист.

В Сахалинской области возможность пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного возраста появилась с июля 2024 года. За 8 месяцев текущего года здоровье проверили больше 31 тысячи человек. В районах обратиться к врачам гинекологу, урологу или хирургу можно в ЦРБ, запись по номеру 1-300. Специализированные подразделения и поликлиники обеспечены всеми необходимыми техническими средствами и кадрами для проведения обследования.