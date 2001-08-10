«Космическая каша»: в школе Южно-Сахалинска нашли рецепт идеального завтрака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента образования, представители руководства школ и родительской общественности продолжают проверять качество питания в общеобразовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Постоянный мониторинг дает возможность не только эффективно реагировать на все замечания, но и проводить работу по совершенствованию школьного меню, делая его максимально вкусным и полезным.
Как рассказал заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Леонид Тамонов, организация питания детей — это системная работа, которая ведется в течение учебного года. До 1 сентября проведены все необходимые ремонтные работы на пищеблоках, наладка оборудования. Меню утверждено поставщиками, согласовано директорами школ. Немаловажный аспект — это трехуровневый контроль со стороны администрации города, школы и родителей.
Проверка питания регулярно проходит школе №3 имени Героя России Сергея Ромашина. Комиссия смотрит, как осуществляется подача блюд, в какое время накрываются столы, а также следит за тем, чтобы блюда соответствовали меню, опубликованному на стенде. Но главный критерий успеха — это, прежде всего, чистые тарелки и положительные отзывы самих учеников.
Опытом внедрения новых подходов к питанию поделилась заместитель директора школы №3 Ирина Пуненкова. В течение всего прошлого года в учреждении действовал проект «Выбор меню». Учащиеся начальной школы каждую неделю имели возможность выбирать один из двух вариантов завтрака. Мониторинг и анкетирование родителей показали, что «тяжелые» мясные блюда на завтрак менее востребованы, чем молочное меню – так школа перешла на рацион, где преобладают каши, омлеты, запеканки, молочные супы и другие блюда.
– Видим реальный результат: дети полностью съедают порции, объем отходов значительно сократился. Ребята даже придумали название одному из блюд— «космическая каша», и говорят, что чувствуют прилив энергии. Мы постоянно работаем с классными руководителями и просим родителей также активно участвовать в приобщении детей к здоровому сбалансированному питанию, – рассказала Ирина Пуненкова.
– У нас сегодня рисовая молочная каша, и это очень вкусно! Я люблю приходить в нашу столовую, здесь всегда хорошо кормят, — поделилась первоклассница Софья Гладченко. |
Отметим, в южносахалинских школах питание учащихся 1–4 классов обеспечивается бесплатно. В 5–11 классах бесплатное питание предоставляется льготным категориям, в числе которых: дети из малоимущих и многодетных семей, из семей с единственным родителем, представители коренных малочисленных народов Севера, семей участников СВО, а также дети-инвалиды. Другие учащиеся также могут приобрести питание в школьных столовых за определенную плату.
Активная участница родительского контроля школы №3 Наталья Шабалдашова отмечает, что родители посещают учреждение как по официальному приглашению руководства, так и в случаях поступления обращений от детей на качество питания (невкусное, холодное). Однако за последние четыре года таких жалоб не зафиксировано.
– У меня в этой школе учится уже второй ребёнок, старший сейчас в восьмом классе, и я могу с уверенностью сказать: в меню произошли колоссальные изменения. Раньше дети бывало, что просто забирали тарелочки и ставили их обратно, даже не притрагиваясь, — вспоминает Наталья Шабалдашова. — Я считаю, что такие перемены стали возможны благодаря тому, что проводились опросы родителей. Нас и детей услышали, и приняли решение, составив более вкусное и полезное меню. Им нравится, и мы довольны. На прошлой неделе мы даже приходили с внезапным контролем и увидели, что все дети едят. Нам тоже предложили попробовать. Могу подтвердить: было довольно-таки вкусно — и каша, и всё остальное.
Добавим, обеспечение южно-сахалинских школьников качественным здоровым питанием — одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска, которое отвечает задачам партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Мониторинги с участием представителей администрации, общественников, депутатов и родителей продолжаются.
