От стюардессы до столяра: как многодетная мама из Южно-Сахалинска превратила хобби в дело жизни
В областном центре живет и творит удивительная женщина, чья история вдохновляет и доказывает, что материнство, успешное предпринимательство и общественная деятельность могут идти рука об руку. Ксения Ханина, мама четверых детей, совмещает заботу о семье с развитием собственного дела в сфере реставрации мебели. Её путь — яркий пример того, как поддержка государства и личная инициатива способны открыть новые горизонты.
Все началось случайно, после покупки дачного участка.
- Я просто начала что-то мастерить для себя, - вспоминает Ксения. — Наверное, это гены: мой отец — строитель и плотник, я все детство провела рядом с ним. Вижу предмет и сразу понимаю, как он устроен.
Первым творением стала обычная песочница для детей. Затем скворечники, которые у Ксении неожиданно захотели купить. Так, шаг за шагом, увлечение переросло в призвание.
Сегодня Ксения Ханина — самозанятый предприниматель. Она не просто ремонтирует мебель, а дает старинным вещам вторую жизнь. В ее мастерской уже побывали предметы без малого с вековой историей. Сейчас на столярном столе — советская кушетка 50-х годов. Проекты реставрации Ксения разрабатывает самостоятельно.
- Я хочу, чтобы люди ценили историю вещей. Чтобы стул, который, условно, помнит еще бабушку, не выбрасывался, а продолжал быть частью жизни ее внуков. Мне кажется, это невероятно важно. Это ниточка, связывающая нас с прошлым, - делится Ксения.
Прежде чем найти себя в столярном деле, Ксения успела поработать стюардессой и воспитателем в детском саду. Некоторое время она совмещала работу в дошкольном учреждении с первыми заказами, но с четырьмя детьми такой ритм стал невозможным. Решение уйти в свободное плавание оказалось верным.
- Мне хватает, чтобы жить и наслаждаться. Я чувствую себя свободной, - говорит Ксения.
Ксения активно пользуется всеми доступными мерами государственной поддержки. Бесплатно выучилась на столяра, получает пособие и пользуется консультационной поддержкой. Не так давно подала документы на социальный контракт, чтобы приобрести станок и расширить свое дело — начать изготавливать авторскую посуду.
По словам Ксении, именно творчество помогло ей найти опору в сложный жизненный период.
- Нужно было восстановить душевное равновесие, и я начала творить. Вот к чему это привело, - улыбается она.
Главным источником вдохновения и энергии для Ксении остаются дети. Старшая дочь уже студентка СахГУ, а младшие с интересом наблюдают за работой мамы. Ее пример доказывает, что в Южно-Сахалинске созданы все условия для того, чтобы женщины могли успешно совмещать счастливое материнство и профессиональную самореализацию, превращая мечты в реальность.
Совершенствование социальных программ и создание в Южно-Сахалинске максимально благоприятной среды для семей остается приоритетом для губернатора Валерия Лимаренко.
В областном центре масштабную работу по развитию комплексной системы поддержки семей с детьми лично курирует мэр Сергей Надсадин.
Всесторонняя поддержка родителей и укрепление семейных ценностей являются главными задачами национального проекта «Семья», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.
