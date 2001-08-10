От стюардессы до столяра: как многодетная мама из Южно-Сахалинска превратила хобби в дело жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре живет и творит удивительная женщина, чья история вдохновляет и доказывает, что материнство, успешное предпринимательство и общественная деятельность могут идти рука об руку. Ксения Ханина, мама четверых детей, совмещает заботу о семье с развитием собственного дела в сфере реставрации мебели. Её путь — яркий пример того, как поддержка государства и личная инициатива способны открыть новые горизонты.

Все началось случайно, после покупки дачного участка.

- Я просто начала что-то мастерить для себя, - вспоминает Ксения. — Наверное, это гены: мой отец — строитель и плотник, я все детство провела рядом с ним. Вижу предмет и сразу понимаю, как он устроен.

Первым творением стала обычная песочница для детей. Затем скворечники, которые у Ксении неожиданно захотели купить. Так, шаг за шагом, увлечение переросло в призвание.

Сегодня Ксения Ханина — самозанятый предприниматель. Она не просто ремонтирует мебель, а дает старинным вещам вторую жизнь. В ее мастерской уже побывали предметы без малого с вековой историей. Сейчас на столярном столе — советская кушетка 50-х годов. Проекты реставрации Ксения разрабатывает самостоятельно.

- Я хочу, чтобы люди ценили историю вещей. Чтобы стул, который, условно, помнит еще бабушку, не выбрасывался, а продолжал быть частью жизни ее внуков. Мне кажется, это невероятно важно. Это ниточка, связывающая нас с прошлым, - делится Ксения.

Прежде чем найти себя в столярном деле, Ксения успела поработать стюардессой и воспитателем в детском саду. Некоторое время она совмещала работу в дошкольном учреждении с первыми заказами, но с четырьмя детьми такой ритм стал невозможным. Решение уйти в свободное плавание оказалось верным.

- Мне хватает, чтобы жить и наслаждаться. Я чувствую себя свободной, - говорит Ксения.

Ксения активно пользуется всеми доступными мерами государственной поддержки. Бесплатно выучилась на столяра, получает пособие и пользуется консультационной поддержкой. Не так давно подала документы на социальный контракт, чтобы приобрести станок и расширить свое дело — начать изготавливать авторскую посуду.

По словам Ксении, именно творчество помогло ей найти опору в сложный жизненный период.

- Нужно было восстановить душевное равновесие, и я начала творить. Вот к чему это привело, - улыбается она.

Главным источником вдохновения и энергии для Ксении остаются дети. Старшая дочь уже студентка СахГУ, а младшие с интересом наблюдают за работой мамы. Ее пример доказывает, что в Южно-Сахалинске созданы все условия для того, чтобы женщины могли успешно совмещать счастливое материнство и профессиональную самореализацию, превращая мечты в реальность.

