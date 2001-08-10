1 октября дорожные службы начнут асфальтировать улицу Достоевского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы на долгожданном для жителей объекте начнутся в ночь на среду, 1 октября. На первом этапе будет уложен выравнивающий и основной слой асфальта до пересечения с улицей Гоголя. Затем специалисты завода им. Федотова перейдут на дневной режим работы.
Напомним, на улице Достоевского проводилась замена ветхих сетей водоснабжения, протяженностью порядка 700 метров, с последующим подключением домов к новому водоводу. Компания «РВК-Сахалин» должна была завершить свою часть работ к середине августа и освободить дорогу для асфальтирования. Однако сроки были сдвинуты.
В муниципальный центр управления и социальные сети мэра города поступали жалобы от жителей, которые устали от бездорожья на ул. Достоевского. Все сигналы тщательно анализировали и брали в работу. Кроме этого, мэр Сергей Надсадин держал ситуацию на личном контроле, регулярно выезжая на место.
– Сейчас мы готовим объездной путь от улицы Достоевского до Холмского шоссе. Завтра в ночь начнем асфальтировать улицу от начала и до улицы Гоголя. После того, как сделаем объездной путь, будем работать днем: на всем протяжении сделаем подготовительный и финишный слой асфальта. Закончим за неделю, – рассказал временно исполняющий обязанности заместителя директора завода им. Федотова Артем Мисюркеев.
Кроме двухполосной асфальтовой дороги, специалисты благоустроят обочины с помощью асфальтовой крошки. Это временное решение, которое позволит завершить сезон без пыли и войти в зиму без грязи.
Дорожные службы приступят к асфальтированию в ночь на 1 октября. При благоприятных погодных условиях работы завершатся до 10 октября.
