На островах завершены работы по дератизации и дезинфекции контейнерных площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершён ежегодный цикл мероприятий по дератизации и дезинфекции контейнерных площадок и мусорных контейнеров. Работы проводились в рамках комплексного подхода к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержанию чистоты в местах накопления твёрдых коммунальных отходов.

В 2025 году специалисты обработали 5 710 контейнеров и 2 426 контейнерных площадок по всему региону. Мероприятия носили как плановый, так и сезонный характер, с учётом особенностей климата и эпидемиологической ситуации в каждом муниципалитете.

Так, в Северо-Курильском муниципальном округе дератизация проводилась ежемесячно с января по август, что позволило эффективно контролировать численность грызунов в течение всего тёплого периода. В Корсаковском и Холмском муниципальных округах обработка осуществлялась регулярно — с весны до осени. В Анивском и Томаринском округах мероприятия проводились сезонно, в наиболее активные с точки зрения размножения вредителей месяцы.

Особое внимание уделялось территориям с высокой плотностью населения и интенсивным образованием мусора. Например, в Южно-Курильском и Невельском городских округах работы выполнялись в несколько этапов — с апреля по сентябрь, что обеспечило устойчивый защитный эффект на протяжении всего сезона.

— Регулярная дезинфекция и дератизация позволяют предотвращать распространение инфекционных заболеваний, уменьшать количество грызунов и насекомых, а также устранять неприятные запахи. Это особенно важно в местах массового скопления отходов, где создаются благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов и вредителей, - отметил начальник отдела по работе с твёрдыми коммунальными отходами и эксплуатации инженерной инфраструктуры Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Сахалинской области.

Однократная обработка, как правило, эффективна в течение нескольких недель или месяцев, поэтому повторные мероприятия запланированы и на следующий год. Органы местного самоуправления продолжают нести ответственность за поддержание чистоты и безопасности в населённых пунктах, создавая комфортную и здоровую среду для жителей Сахалинской области.