Беременные жительницы Поронайска могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дополнительные меры поддержки реализуются в рамках программы "Счастливое материнство".

С 1 июля 2025 года беременным женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях, представлена возможность бесплатно посещать объекты спортивной и культурной инфраструктуры.

В перечень доступных учреждений входят:

Бассейн и спортивный зал МАУ ДО СШ «Поронайск-Арена»

Культурно-досуговый центр «Мир»

Поронайский краеведческий музей

Условия программы:

Для спортивных объектов: наличие Единой карты Сахалинца и медицинской справки установленного образца

Для культурных учреждений: наличие Единой карты Сахалинца

Лимит посещений: до 20 раз в месяц для спортивных объектов и 1 раз в месяц для каждого культурного учреждения

Период действия: с момента постановки на учет до родов.

Мероприятие реализуется в рамках социальной политики региона, направленной на создание комфортных условий для будущих матерей.