11:04,

Беременные жительницы Поронайска могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дополнительные меры поддержки реализуются в рамках программы "Счастливое материнство".
 
С 1 июля 2025 года беременным женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях, представлена возможность бесплатно посещать объекты спортивной и культурной инфраструктуры.
 
В перечень доступных учреждений входят:
Бассейн и спортивный зал МАУ ДО СШ «Поронайск-Арена»
Культурно-досуговый центр «Мир»
Поронайский краеведческий музей
 
Условия программы:
Для спортивных объектов: наличие Единой карты Сахалинца и медицинской справки установленного образца
Для культурных учреждений: наличие Единой карты Сахалинца
Лимит посещений: до 20 раз в месяц для спортивных объектов и 1 раз в месяц для каждого культурного учреждения
Период действия: с момента постановки на учет до родов.
Мероприятие реализуется в рамках социальной политики региона, направленной на создание комфортных условий для будущих матерей.

