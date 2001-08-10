Сахалинцы получили бесплатные юридические консультации в главной библиотеке региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Общественная акция «Бесплатные юридические консультации» 26 сентября прошла в Региональном центре Президентской библиотеки, действующем при СахОУНБ. Мероприятие организовано при поддержке Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», специалистов Министерства юстиции Сахалинской области и Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области.
В течение двух часов – с 15:00 до 17:00 – жители острова могли бесплатно и анонимно получить квалифицированную юридическую помощь по широкому спектру вопросов, а именно: гражданское право, трудовые споры, семейные отношения и алименты, земельные и имущественные вопросы, банкротство физических лиц, приватизация жилья, льготы для ветеранов СВО, оформление страховых случаев по инвалидности
Особый интерес у сахалинцев вызвали темы, связанные с социальной защитой, трудовыми правами и реализацией льгот – что свидетельствует о высокой потребности населения в доступной правовой поддержке.
Библиотека – это не только пространство для чтения, но и площадка для социальной помощи. Мы рады, что можем стать мостом между гражданами и профессионалами, которые готовы защищать их права, – отметила сотрудник РЦПБ, Полина Стеценко.
Акция прошла в дружелюбной и доверительной атмосфере. Многие посетители выразили благодарность за возможность получить ясные, понятные и практические ответы на сложные жизненные ситуации.
