Более 200 сахалинцев приняли участие в осеннем празднике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска организовал традиционный осенний праздник «Рябиновый край» для людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей старшего поколения. Мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилого человека, собрало более 200 участников в шатре парка имени Гагарина, где гостей ждали творческие мастер-классы, оздоровительные площадки и праздничный концерт.

Директор департамента социальной политики Эльвира Юркова отметила символическое название праздника, связанное с яркими осенними красками рябины. Как сообщает ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, для гостей организовали разнообразную программу: мастер-классы по созданию осенних брошей, рисунков с изображением рябины и лепке декоративных листьев из пластилина. На площадке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики участники могли проверить свое самочувствие.

Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Сахалинской области Елена Столярова обратилась к гостям с теплыми пожеланиями здоровья и активного долголетия. Представитель спортивного клуба инвалидов «Твой мир» Светлана Сан подчеркнула важность таких мероприятий для общения и социализации подопечных, поблагодарив власти за поддержку социальных инициатив.

Участники праздника высоко оценили внимание со стороны городских и региональных властей, отметив такие меры поддержки, как бесплатный проезд, посещение бассейнов и участие в культурно-спортивных мероприятиях. Завершился праздник выступлениями творческих коллективов с танцевальными и вокальными номерами. Напомним, что летом администрация города также организовала для людей с ограниченными возможностями здоровья выезды на морское побережье.