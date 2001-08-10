Фермеры и ремесленники области соберутся на осенней сельскохозяйственной ярмарке в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупный сельскохозяйственный фестиваль пройдет в Южно-Сахалинске 4 октября на верхней ярмарочной площади улицы Горнолыжной. Главная интрига мероприятия заключается в широком ассортименте местной продукции — от фермерских овощей до уникальных товаров ручной работы, которые можно будет приобрести с 9:00 до 16:00.

На площадке рядом со стадионом «Спартак» соберутся ведущие сельскохозяйственные и пищевые предприятия региона, фермерские и личные подсобные хозяйства, а также ремесленники. Как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации, посетители смогут приобрести картофель, свежие овощи, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и рыбную продукцию.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную культурно-развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов, мастер-классами и конкурсами. Для производителей, желающих реализовать свою продукцию на фестивале, необходимо пройти предварительную регистрацию и оформить электронное разрешение.

Дополнительную информацию о условиях участия и ассортименте продукции можно получить в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли по телефону 8 (4242) 67-27-33. Мероприятие направлено на поддержку местных производителей и популяризацию сахалинской сельскохозяйственной продукции.