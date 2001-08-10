На Сахалине снайперы отрабатывают стрельбу в городских условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине отрабатывают тактические действия в различных условиях местности, включая городскую застройку. Главная интрига учений заключается в освоении специфики ведения огня в разрушенных зданиях, где цели могут находиться на значительной глубине помещений, что требует особых навыков прицеливания.

Занятия проходят на специально оборудованных площадках полигона «Троицкий», где снайперские пары учатся скрытно перемещаться как в лесу, так и в условиях городской среды. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, опытные инструктры – участники специальной военной операции – передают военнослужащим практический опыт по выявлению потенциальных мест установки мин-ловушек и самодельных взрывных устройств.

При выполнении учебно-боевых задач снайперы определяют оптимальные позиции для ведения огня, оборудую ложные огневые точки и активно используют подручные средства маскировки. Особое внимание военнослужащие уделяют применению элементов растительности, строительных конструкций и городской инфраструктуры для скрытного размещения на местности.

Специфика городских условий требует от снайперов повышенной внимательности при выборе позиций и внесении баллистических поправок, когда цель находится внутри разрушенных зданий. Регулярные тренировки позволяют отработать эти навыки до автоматизма, что критически важно для выполнения задач в реальной боевой обстановке.

