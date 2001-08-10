В Курильске состоится личный прием для участников СВО и их семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Курильске 30 сентября пройдет личный прием для участников специальной военной операции и членов их семей. Организаторами мероприятия выступят районная прокуратура, местная администрация и фонд "Защитники Отечества".

Прием проведут и.о. прокурора Курильского района Тимур Камалтынов, мэр муниципального округа Константин Истомин и социальный координатор филиала Госфонда поддержки участников СВО Анастасия Шарафутдинова. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, встреча запланирована на время с 16:30 до 18:00 в здании окружной администрации по адресу: г. Курильск, Приморское шоссе, 5/1.

Для участия в приеме необходима предварительная запись по телефонам: 8 (42454) 42-29-4, 4-26-08 или 8 (4242) 494-588. Обращающимся гражданам при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. На встрече можно будет подать письменные обращения о нарушениях законодательства.