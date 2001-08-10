Сахалин и Гомель провели телемост памяти к 80-летию Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодежь из Южно-Сахалинска и белорусского Гомеля встретилась на международном телемосте, посвященном 80-летию Победы. Участники мероприятия, которое прошло на базе Сахалинской областной библиотеки, обменялись видеоэкскурсиями по памятникам Великой Отечественной войны и проверили знания в интеллектуальной игре.

Онлайн-встреча "Памятники Великой Победы" объединила волонтерский отряд школы №5, ученика школы №22, молодых специалистов островных библиотек и их коллег из Гомельской областной библиотеки имени В.И. Ленина. Директор белорусской библиотеки Татьяна Забияко открыла мероприятие, подчеркнув его важность в юбилейный год Победы.

Участники из разных городов подготовили и показали авторские видеоролики о мемориалах своих регионов. Сахалинцы представили памятники Южно-Сахалинска и поселка Смирных, а гомельчане рассказали о монументах защитникам Беларуси. Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, особый акцент в выступлениях сделали на личных историях героев, чьи имена увековечили в камне и бронзе. После презентаций команды задали друг другу вопросы на внимательность, чтобы закрепить услышанное.

В завершение встречи все участники единогласно согласились с тем, что являются наследниками Великой Победы, а память о подвиге предков объединяет народы. Организаторы планируют и в дальнейшем развивать международный культурный диалог в формате телемостов, посвященных патриотизму и краеведению.