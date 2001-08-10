Тихоокеанское
Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда
Строительство нового почтового отделения продолжается в селе Гастелло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современное модульное здание для почтового отделения возводят в селе Гастелло. Сейчас почта располагается в аварийном здании. Это не позволяет оказывать жителям услуги должного качества, а также создавать необходимые условия труда для работников. Поэтому в 2024 году правительство области решило оказать финансовую поддержку муниципалитетам для приобретения специализированных модульных строений для почты.

Почта будет представлять собой современное модульное здание, изготовленное по специальному проекту. В настоящее время строители уже приступили к установке быстровозводимых конструкций. Завершить работы и переехать в новое здание планируется до конца года.

