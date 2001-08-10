Мэр Южно-Сахалинска проверил ход капитального ремонта дворов на Амурской и Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совершил инспекционный выезд на капитальный ремонт дворовых территорий по адресам Амурская, 4, 6 и Сахалинская, 55. Поводом для проверки стали обращения жителей о длительности проводимых работ, которые охватывают площадь более 4500 квадратных метров.

В ходе осмотра градоначальник пообщался с представителями подрядной организации, специалистами городских департаментов, местными жителями и окружным депутатом. Мэр констатировал, что основные работы вышли на завершающую стадию. "Жители жаловались на затянувшийся ремонт, но, как уточнили специалисты, здесь шла масштабная замена сетей: водоснабжения, тепла, электрических кабелей и водоотведения. Проверка герметичности систем создавала впечатление паузы", - пояснил Сергей Надсадин. Подрядчик заверил, что при благоприятной погоде уложит асфальтобетонное покрытие до конца месяца, соблюдая все требования и учитывая мнение горожан.

Ключевым элементом благоустройства стало решение давней проблемы подтопления. Председатель совета дома на Амурской, 6 Анатолий Левенков положительно оценил работу строителей. "Они учли наши пожелания, расширили двор и, главное, сделали эффективное водоотведение. Последние дожди показали, что система работает, вода уходит", - отметил Левенков. Генеральный директор подрядной организации ООО "АРТСТРОЙ" Тигран Арутюнян сообщил, что кроме замены коммуникаций рабочие установили бордюрные камни, обустроили пешеходные дорожки и высадили газоны. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, строители максимально сохранили деревья и провели дополнительное озеленение, активно взаимодействуя с жителями в процессе работ.

Ремонт реализуют в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды", которую активно поддерживает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Всего в 2025 году в областном центре планируют благоустроить более 150 дворовых территорий.