На Камчатке забраковали полторы тонны некачественной горбуши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке две крупные партии горбуши не прошли проверку. Рыба имела неправильный внешний вид и цвет, что делает её непригодной для продажи, пишет ИА "Кам 24".

Камчатский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции" проверил две партии мороженой горбуши. Общий объём продукции составил почти полторы тонны. Испытательная лаборатория завершила комплексные исследования 22 сентября.

Специалисты проверили рыбу по множеству показателей, включая токсичные элементы, пестициды, микробиологические и органолептические показатели. Анализы проводили в соответствии с действующими техническими регламентами.

"В обеих партиях рыбы выявили несоответствия по органолептическим показателям - внешний вид и цвет не соответствуют установленным нормам", - сообщили в учреждении. Такие нарушения обычно свидетельствуют о неправильном хранении или производстве. Эту продукцию запретили реализовывать.

Информацию о результатах проверки внесли в федеральную государственную информационную систему ветеринарного контроля "Веста". Сотрудники центра уже сообщили владельцам забракованной рыбы о принятом решении.