Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся столб пепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 сентября в результате взрывов на вулкане Крашенинникова столб пепла поднялся на высоту 2–2,4 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 132 км в восточно-юго-восточном направлении от вулкана, пишет ТК "41 Регион".

Ученые отмечают, что умеренная эксплозивная активность продолжается. Вулкану присвоен повышенный - оранжевый - цвет код опасности для авиации.

Сохраняется вероятность выбросов пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. Такая активность может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.