Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2025
Сейчас 23:40
83,99|98,60
Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
17:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся столб пепла

Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся столб пепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 сентября в результате взрывов на вулкане Крашенинникова столб пепла поднялся на высоту 2–2,4 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 132 км в восточно-юго-восточном направлении от вулкана, пишет ТК "41 Регион".

Ученые отмечают, что умеренная эксплозивная активность продолжается. Вулкану присвоен повышенный - оранжевый - цвет код опасности для авиации.

Сохраняется вероятность выбросов пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. Такая активность может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?