Что нужно знать сахалинским детям об интернет-мошенниках: правила безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Даже программа родительского контроля, установленная на смартфоне или компьютере, не всегда может уберечь детей от обманщиков. Поэтому лучше подготовиться к встрече с ними заранее. Эксперты МТС подготовили памятку о том, чему нужно научить ребёнка, чтобы его не провели мошенники в сети.

Не добавлять незнакомых взрослых в друзья

Первое, чему мы учим детей: никогда не говори на улице с незнакомцами. Это же правило действует и в интернете. Только здесь притворяться другим человеком гораздо проще, чем в реальной жизни. Часто мошенники заводят в социальных сетях странички «сверстников», добавляются в друзья и вступают в переписку с детьми. Ребёнок может рассказать, какой у него компьютер и сколько их вообще, когда родители приходят с работы и многое другое. Объясните, что за фотографией на аватарке может скрываться мошенник, и, если он узнает, когда родителей не будет дома, из квартиры могут пропасть ценные вещи или произойти другие неприятности.

Не сообщать личную информацию

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать информацию личного характера. Расскажите ребёнку, что такое персональные данные: ФИО, дата рождения, домашний адрес, номера телефона и банковских карточек, пароли. Попросите не сообщать эту информацию никому в переписках, комментариях, онлайн-играх. Предупредите, что, если в сети у него кто-то попросит номер телефона или адрес, сначала нужно ответить: «Спрошу разрешения у родителей». Обычно после такого сообщения мошенники исчезают.

Не скачивать программы с сомнительных сайтов

Попросите ребёнка использовать для загрузки приложений только Google Play или App Store. Объясните, что, скачав программу с первого попавшегося ресурса, можно легко поймать вирус, из-за которого не только сломается техника, но и окажутся у злоумышленников номера банковских карт родителей. Основное правило безопасности, которое должны выучить дети: в любой непонятной ситуации нужно посоветоваться с взрослым, которому ребёнок доверяет.

Не переходить по подозрительным ссылкам

Нельзя нажимать на подозрительные ссылки, которые приходят по электронной почте или в сообщениях. Например, «Посмотри, что здесь о тебе говорят», «Ты стал обладателем нового iPhone 17 — переходи по ссылке, чтобы забрать его». Ребёнку лучше знать, что такие сообщения отправляют мошенники и при переходе по ссылке на компьютер или смартфон попадёт опасный вирус.

Ничего не оплачивать в интернете

В мобильных приложениях и играх есть платный контент. Если вы хотите оставить ребёнку такую возможность на его гаджете, это может быть полезно. И рискованно. Идёте на это? Тогда договоритесь с ребёнком, что платежи в интернете нужно согласовывать со взрослыми. При этом всё равно следите за тем, как часто и на что ребёнок тратит деньги.

Не верить в быстрый и лёгкий заработок

Этот совет больше касается подростков. Предупредите их, что порядочный работодатель не будет просить перевести деньги перед оформлением на работу. И ещё: нельзя верить предложениям заработать сразу много денег, практически ничего не делая. Не доверять сообщениям о крупном выигрыше. Неожиданное сообщение о крупном выигрыше, который якобы можно получить после оплаты комиссии, тоже должно вызывать подозрение. Дети участвуют в конкурсах в социальных сетях, и такие «приятные» новости могут сбить их с толку.

Перепроверять сообщения о помощи от друзей и родственников

Иногда мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и рассылают всем друзьям сообщения с просьбой перевести деньги. Сегодня сравнительно просто подделать голосовое сообщение и даже сделать небольшое фейковое видео. Посоветуйте ребёнку не торопиться с помощью, а связаться по телефону с человеком, со странички которого пришло сообщение, чтобы самому узнать, нужны другу деньги или нет.

Не верить всему, что пишут в сообщениях

Каждый из нас хотя бы раз получал сообщение примерно такого содержания: «Пополнял счёт и ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги». Расскажите детям о такой схеме мошенничества и предупредите, что, попавшись на неё, он подарит свои деньги чужому человеку. Посоветуйте в этом случае тоже обращаться к взрослым.

