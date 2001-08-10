Образовательные организации Южно-Сахалинска усиливают меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Безопасность детей – один из главных приоритетов работы администрации Южно-Сахалинска. О том, как в детских садах и школах предпринимают комплексные меры для обеспечения антитеррористической защищенности и общей безопасности учащихся рассказали в департаменте образования.

Образовательная сеть города охватывает 86 учреждений – это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. В каждом осуществляется комплекс мер по безопасности, включающий антитеррористическую защищенность. Обновление образовательной инфраструктуры и оснащение школ, в том числе, современными системами безопасности – важное направление работы муниципалитета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», рассказали ТИА "Острова" в мэрии.

Во всех учебных заведениях городского округа действует пропускной режим на территории и в здания. Охрану порядка осуществляют частные специализированные предприятия. Департамент образования на регулярной основе осуществляет контроль за обеспечением антитеррористической защищенности объектов. Это плановые и внеплановые проверки, а также регулярные тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, которые проходят в каждой организации. В учреждениях разработаны алгоритмы действий при различных сценариях ЧС.

Во всех школах помимо пропускного режима на центральных входах установлены металлоискатели, охранники используют металлодетекторы для индивидуального контроля всех учеников и посетителей учреждения. Установлены турникеты, а на посту охраны расположены мониторы, на которые выводится изображение с камер видеонаблюдения, охватывающих территорию и помещения школы.

Во всех учебных заведениях на постоянной основе проходят тренировки по эвакуации при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Детские сады Южно-Сахалинска также оснащены современным оборудованием для обеспечения безопасности. Входные зоны оборудованы домофонами, а территории и здания детских садов находятся под постоянным видеонаблюдением. Родителей впускают по индивидуальным пропускам.

Отметим, многоуровневая система безопасности в образовательных учреждениях Южно-Сахалинска, постоянный контроль, современное оборудование, регулярные тренировки и обучение детей правилам безопасности – все это позволяет создать защищенную и комфортную среду для воспитания и образования подрастающего поколения.