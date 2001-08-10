Образовательные организации Южно-Сахалинска усиливают меры безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Безопасность детей – один из главных приоритетов работы администрации Южно-Сахалинска. О том, как в детских садах и школах предпринимают комплексные меры для обеспечения антитеррористической защищенности и общей безопасности учащихся рассказали в департаменте образования.
Образовательная сеть города охватывает 86 учреждений – это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. В каждом осуществляется комплекс мер по безопасности, включающий антитеррористическую защищенность. Обновление образовательной инфраструктуры и оснащение школ, в том числе, современными системами безопасности – важное направление работы муниципалитета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», рассказали ТИА "Острова" в мэрии.
Во всех учебных заведениях городского округа действует пропускной режим на территории и в здания. Охрану порядка осуществляют частные специализированные предприятия. Департамент образования на регулярной основе осуществляет контроль за обеспечением антитеррористической защищенности объектов. Это плановые и внеплановые проверки, а также регулярные тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, которые проходят в каждой организации. В учреждениях разработаны алгоритмы действий при различных сценариях ЧС.
Во всех школах помимо пропускного режима на центральных входах установлены металлоискатели, охранники используют металлодетекторы для индивидуального контроля всех учеников и посетителей учреждения. Установлены турникеты, а на посту охраны расположены мониторы, на которые выводится изображение с камер видеонаблюдения, охватывающих территорию и помещения школы.
Во всех учебных заведениях на постоянной основе проходят тренировки по эвакуации при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Детские сады Южно-Сахалинска также оснащены современным оборудованием для обеспечения безопасности. Входные зоны оборудованы домофонами, а территории и здания детских садов находятся под постоянным видеонаблюдением. Родителей впускают по индивидуальным пропускам.
Отметим, многоуровневая система безопасности в образовательных учреждениях Южно-Сахалинска, постоянный контроль, современное оборудование, регулярные тренировки и обучение детей правилам безопасности – все это позволяет создать защищенную и комфортную среду для воспитания и образования подрастающего поколения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:21 Сегодня За сутки на Сахалине произошли две аварии, один человек погиб
09:24 Сегодня На Сахалине за измену и призыв к террористической деятельности осудили местного жителя
09:05 Сегодня К обеду на Сахалине ожидается дождь
12:28 Сегодня Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
16:37 19 Сентября В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
15:02 18 Сентября Сахалинец купил автомобиль, пообещав расплатиться частями, а потом продал машину и исчез
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 14:48 Вчера В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
- 10:25 Вчера Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
- 10:05 23 Сентября Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?