Южно-Сахалинск представил социальный проект на всероссийском форуме в Ульяновске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация Южно-Сахалинска впервые представляет областной центр на XVI Всероссийском форуме «Вместе ради детей!» в Ульяновске с социальным проектом «Мамина радость». Главная интрига участия заключается в том, что проект, уже доказавший эффективность на местном уровне и победивший в прошлом году во всероссийском конкурсе «Города для детей», теперь претендует на победу в номинации «Сохранение семейного окружения ребенка».

Администрацию города на форуме представляет заместитель директора департамента образования Светлана Захарова вместе с сотрудниками Центра молодежных инициатив. Как сообщает ТИА "Острова" в департаменте образования Южно-Сахалинска, проект «Мамина радость» уже два года помогает молодым родителям из числа детей-сирот обрести уверенность в своем новом статусе, объединив за это время 35 семей.

Эксперты высоко оценивают проект, отмечая, что он предлагает альтернативную и эффективную модель профилактической работы с наиболее уязвимыми категориями семей. Форум «Вместе ради детей!» в этом году собрал делегации из 78 субъектов России, которые представили 393 лучшие практики в 8 номинациях. Участниками мероприятия стали представители органов власти, социальной защиты, образования и некоммерческих организаций со всей страны.

Помимо деловой программы, южно-сахалинская делегация участвует в работе выставки-ярмарки, где представляет изделия местных семейных мастерских и сахалинские сладости. Важно, что все вырученные от продажи средства организаторы направят в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.