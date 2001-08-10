Для решения проблем с водой в Дальнем будут построены новые сети
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство новых участков водопроводной сети в Дальнем позволит решить проблему качества воды. Об этом рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский на встрече с жителями планировочного района.
Встречу с инициативной группой жителей провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В ней приняли участие сотрудники администрации Южно-Сахалинска, специалисты организаций жизнеобеспечения.
Жителей волновали вопросы содержания дорог и подъездных путей, жилья, а также тема качества воды в планировочном районе, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.
На прошлой неделе «РВК-Сахалин» завершила масштабную промывку сетей в Дальнем. Компания промыла все магистральные сети водоснабжения. Вслед за водоканалом такую работу проводят и управляющие компании – уже на внутридомовых сетях.
Промывка водопроводных сетей, уже третья за последние три месяца, вызвана жалобами жителей на качество воды. Причина проблемы — конструктивные особенности системы. Поскольку водопровод здесь не закольцован, часть домов находится на так называемых «тупиковых» ветках. Именно здесь скапливается осадок, который собирается на протяжении всего движения воды.
Отвечая на вопросы жителей, генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский рассказал, что кроме регулярной промывки сетей в компании разработан план мероприятий по улучшению водоснабжения. Комплекс мер направлен на решение двух актуальных задач – улучшение качества воды и увеличение давления в часы пик.
Для этого до конца года компания построит дополнительные сети между «тупиковыми» ветками водопровода, что позволит закольцевать систему и будет препятствовать скоплению загрязнений. Работу будут вести методом горизонтально направленного бурения. Такой способ позволяет не вскрывать грунт и не перекрывать движение автомобильного транспорта, соответственно, не причиняет неудобств местным жителям.
Проблему низкого давления на верхних этажах позволит решить дополнительный объем воды, который в планировочный район подадут от крупнейшего водозабора Южно-Сахалинска «Луговое». Для этого компания построит около 1,7 километра новых сетей. Подготовка к проведению работ уже начата.
