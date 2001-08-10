Военнослужащие на Сахалине сдали норматив по метанию боевых гранат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, недавно заключившие первые контракты с Министерством обороны, успешно выполнили норматив по метанию боевых наступательных гранат РГД-5. Главная интрига занятий заключалась в том, что подготовку новобранцев проводили опытные инструкторы - непосредственные участники специальной военной операции.

Занятия проходили на специально оборудованной площадке полигона «Троицкий», где военнослужащие отрабатывали точность и дальность броска. Перед допуском к боевым гранатам каждый контрактник сдал зачеты на знание требований безопасности и отработал приемы метания с использованием учебно-имитационных снарядов.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, инструкторы доводили каждое упражнение до автоматизма, обеспечивая максимальный уровень безопасности при работе с реальными боеприпасами. Особое внимание уделялось отработке правильной стойки, хвата и траектории броска для достижения оптимальных результатов.

Вне зависимости от воинской должности все военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине успешно сдали установленный норматив. Такая подготовка является обязательным элементом боевой учебы и направлена на формирование у контрактников практических навыков, необходимых для выполнения служебно-боевых задач.