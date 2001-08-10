Тихоокеанское
К обеду на Сахалине ожидается дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дождь ожидают в течение дня 25 сентября в южных районах Сахалина. Воздух в городе максимально прогреется до +18 градусов, пишет astv.ru.

 По данным регионального гидрометцентра, сегодня в Южно-Сахалинске осадки, ветер южный 8-13 м/с. По состоянию на 6:00, фиксировали до +16 градусов.

В других южных районах Сахалина также прогнозируют дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами на побережьях 12-17 м/с. Температура 14…19°.

